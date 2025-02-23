AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı

Malatya'da Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Malatya'da Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yapılan son denetimlerde vize ihlali yapan 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü düzensiz göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Malatya'da düzensiz göçle mücadele kapsamında son 24 saatte yapılan kontrollerde 49 yabancı uyruklu şahsın evrakları incelenirken, vize ihlali yapan 2 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kontrollerde 49 yabancı uyruklu şahsın sistem ve evrak sorgulamasını yaptı.

Denetimler sonucunda vize ihlali yaptığı belirlenen Mısır uyruklu 2 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, ikamet iznini ihlal ederek izinsiz şekilde farklı bir ile geçen Suriye uyruklu 1 kişi hakkında İl Göç İdaresi tarafından kimlik kapatma işlemi uygulanarak, ikamet iline geri dönmesi tebliğ edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti
img

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
img

Tarihi kongrede sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

En yakınındaki 5 isim AK Parti'nin A Takımı'nda
Ünlü sanatçı Kanye West kripto dünyasını Swasticoin ile karıştırdı

Ünlü sanatçı Kanye West kripto dünyasını Swasticoin ile karıştırdı
Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı

Kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştıran Özlem Zengin'e soğuk duş
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.