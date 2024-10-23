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Malatya'da Dron ile Kaçan Sürücüler Yakalandı

Malatya'da Dron ile Kaçan Sürücüler Yakalandı
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Malatya'da trafik ekiplerini gören sürücüler dron ile yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz sürücülere toplamda 38 bin 832 lira ceza kesildi.

Malatya'da trafik ekiplerini görünce kaçan sürücüler, dronla yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz 2 kişiye toplamda 38 bin 832 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekiplerince il genelinde trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine ceza kesildi.

Havaalanı yolu Özal Mahallesi yakınlarındaki denetimlerde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 44 ACM 046 plakalı motosiklet ve 44 FT 868 plakalı araç sürücüleri, dron ile havadan tespit edildi. Uygulama noktasında yapılan kontrollerde, her 2 sürücünün de ehliyetsiz olduğu belirlendi, toplamda 38 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

Kentteki denetimlerin, trafikte güvenliği artırmak ve kazaların önüne geçmek için süreceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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