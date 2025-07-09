Malatya'da Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Malatya'da Dolandırıcılık Girişimi Engellendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı kimlik bilgileri üzerinden kandırarak 200 bin TL dolandırmaya çalıştı. Ancak emniyet güçlerinin dikkati sayesinde dolandırıcılık girişimi son anda engellendi.

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, H.D. isimli vatandaşı kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığına inandırarak 200 bin TL dolandırmak üzereyken emniyet güçlerinin dikkati sayesinde son anda engellendi.

Edinilen bilgilere göre, telefonla ulaştıkları H.D.'ye çeşitli korku ve baskı unsurlarıyla yönlendirmelerde bulunan şüpheliler, bu yöntemle yüksek meblağda para temin etmeye çalıştı. Ancak emniyet birimlerinin zamanında ve titiz müdahalesiyle dolandırıcılık girişimi başarısız oldu. Olayda H.D.'nin herhangi bir maddi zarara uğramadığı bildirildi.

Olayla ilgili dolandırıcılık şüphelilerinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Mansur Yavaş'tan net mesaj: Bugün görevi bırakmaya razıyım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.