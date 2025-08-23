Malatya'da Dini Nikahlı Eşine Bıçakla Saldırdı

Malatya'da sanayi sitesinde bir kadın, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı.

Olay, 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Helal Caddesi üzerinde bulunan M.Ş.'nin işyerine gelen dini nikahlı karısı D.Y. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda D.Y., bıçakla M.Ş.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, dini nikahlı eşini bıçaklayan D.Y.'yi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA