Malatya'da Dini Nikahlı Eşine Bıçakla Saldırdı

Malatya'da Dini Nikahlı Eşine Bıçakla Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan D.Y., gözaltına alındı. Olayda yaralanan M.Ş. hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sanayi sitesinde bir kadın, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı.

Olay, 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Helal Caddesi üzerinde bulunan M.Ş.'nin işyerine gelen dini nikahlı karısı D.Y. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda D.Y., bıçakla M.Ş.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, dini nikahlı eşini bıçaklayan D.Y.'yi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uşak'taki su krizinde suç kimin? Maden firması ve belediye topu birbirine atıyor

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.