Malatya'da Dikkatsizlik Sonucu Eli Kesilen Yaşlı Adam Hava Ambulansı ile Sevk Edildi

Malatya'da Dikkatsizlik Sonucu Eli Kesilen Yaşlı Adam Hava Ambulansı ile Sevk Edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde spiral makinesiyle çalışırken eli kesilen 65 yaşındaki M.B., ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kesinin derin olması nedeniyle helikopter ambulans yardımıyla hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde spiral makinesiyle çalışırken eli kesilen 65 yaşındaki M.B., 112 Hava Ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay, Darende'de gerçekleşti. Dikkatsizlik sonucu eli kesilen M.B., çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesinin derin olması nedeniyle tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesi gerekti. Bunun üzerine helikopter ambulans ilçeye yönlendirildi.

Halı saha alanına inen ambulans helikopterle M.B., hızla Malatya'ya getirildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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