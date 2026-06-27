Haberler

Malatya'da AFAD soruşturmasında 2 personel tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da deprem sonrası getirilen konteyner, hurda ve klimaların usulsüz satıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2 AFAD personeli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya'da deprem sonrası kente getirilen konteynerler ile hurda malzemeler ve klimaların usulsüz şekilde satıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2 AFAD personeli tutuklandı.

Malatya'da 6 Şubat depremleri sürecinde kente getirilen ve ihtiyaç fazlası nedeniyle boşaltılan konteynerler ile konteynerlerde kullanılan bazı malzemelerin usulsüz şekilde kurum dışına çıkarılarak satıldığı iddiaları üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda AFAD personeli G.A. ve F.A. ile sivil oldukları öğrenilen N.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A. ve F.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.A. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, konteynerler ile hurda malzemeler ve depolarda bulunan klimaların usulsüz şekilde satıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı, olayla ilgili MASAK raporunun da dosyada yer aldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı

Dünya Kupası'ndan elenince sinirini gazetecilerden çıkardı
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef

Eren Bülbül filmiyle tanınan genç sanatçıdan alkışlanacak hedef
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu