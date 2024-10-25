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Malatya'da Cinnet Geçiren Esnaf İş Yerini Yaktı

Malatya'da Cinnet Geçiren Esnaf İş Yerini Yaktı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir esnaf, eşiyle tartıştıktan sonra iş yerini ve içindeki dört aracı ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Malatya'da eşi ile tartışan esnaf, geçirdiği cinnet sonrası iş yerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi. Olayda iş yeri ile birlikte 4 araç kullanılmaz hale gelirken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, saniyede oto tamirciliği yapan esnaf Ö.Ö., eşi ile tartıştıktan sonra işyerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi. İş yeri kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yeri ile 4 araç kullanılmaz hale geldi.

İş yeri sahibi Ö.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt İtfaiye malatya 3-sayfa Yaşam Suç

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