Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.G. bacağından, R.S. ise ayağından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.