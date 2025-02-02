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Malatya'da Çıkan Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Çıkan Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, TOKİ konutlarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da, çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki TOKİ konutlarında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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