Malatya'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Beşir küme evleri mevkiinde gündüz saatlerinde anı yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bahçelik alanda bulunan islim damı ile bir miktar odun zarar gördü.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA