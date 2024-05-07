Üye Girişi
Haberler

Malatya'da change operasyonu: 11 gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya merkezli 6 kentte düzenlenen change operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Malatya'da, 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı ve yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlar üzerinde change işlemi yaparak bu araçları piyasaya süren ve bu yolla haksız menfaat, kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Malatya'da change operasyonu: 11 gözaltı

MALATYA - Malatya merkezli 6 kentte düzenlenen change operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı ve yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlar üzerinde change işlemi yaparak bu araçları piyasaya süren ve bu yolla haksız menfaat,kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Altı ay süren teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliler adına kayıtlı toplam 267 araç içerisinde 47 aracın change yöntemi ile değiştirildiği tespit edilirken, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinden 10, Suriye - Afrin kentinden ise zanlı 1 düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Operasyon Malatya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297 PSG Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 7 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Refah nerede? Refah Sınır Kapısı hangi ülkede? PSG Dortmund ilk maç kaç kaç bitmişti? Borussia Dortmund PSG Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman ZTK?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title