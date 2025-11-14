Malatya'da Çekici Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan çekici şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü Hasan Çakıcı hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir-Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan Hasan Çakıcı (41) idaresindeki 31 VK 224 plakalı çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye,jandarma sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa