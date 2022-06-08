Bir şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu - Haberler

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Bir şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu Malatya'da 34 yaşındaki bir şahıs cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Bir şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da 34 yaşındaki bir şahıs cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, 15.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey caddesi üzerinde bulunan Abdulgaffar caminin tuvaletine giden bir toptancı esnafı kapıyı açtığında tavana iple aslı bir kişi ile karşılaştı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İsminin Uğur Özer olduğu belirtilen şahsın evli ve bir çocuk babası olduğu ve bölgeye yakın bir noktada ikamet ettiği öğrenildi.

İlk bulgulara göre, intihar olarak değerlendirilen olayda Uğur Özer'in cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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