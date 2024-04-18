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Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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