Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nikah Sarayı Otopark kısmında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda T.E. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen H.H.D.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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