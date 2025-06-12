Malatya'da Beton Santralinde İş Makinesi Yangını

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir beton santralinde çalışma yapan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Tataruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre beton santralinde çalışma sırasında iş makinesi aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş makinesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA