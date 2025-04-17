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Malatya'da Beton Mikseri Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Beton Mikseri Yangını Kontrol Altına Alındı
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Malatya-Elazığ karayolunda seyir halindeyken alev alan bir beton mikseri, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili incemeler başlatıldı.

Malatya'da seyir halindeyken alev alan beton mikseri itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde seyir halinde olan G.Y. idaresindeki 44 FB 364 plakalı beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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