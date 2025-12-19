Malatya'da besi çiftliğinde yangın
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaralanan olmamakla birlikte maddi hasar oluştu. Olay, tamirat sırasında samanlık bölümünde başlayan yangınla gerçekleşti ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olay, 14.30 sıralarında Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede Ü.Y.'ye ait besi çiftliğinin samanlık bölümünde tamirat esnasında samanlara sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
