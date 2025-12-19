Haberler

Malatya'da besi çiftliğinde yangın

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaralanan olmamakla birlikte maddi hasar oluştu. Olay, tamirat sırasında samanlık bölümünde başlayan yangınla gerçekleşti ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Malatya'nın Kuncak ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangın söndürülürken maddi hasar meydana geldi.

Olay, 14.30 sıralarında Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede Ü.Y.'ye ait besi çiftliğinin samanlık bölümünde tamirat esnasında samanlara sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



