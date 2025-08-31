Malatya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi Uzunok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA