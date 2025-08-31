Malatya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darende ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi Uzunok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

3-1 önde olmak bile kurtarmadı! Ali Koç'a taraftardan sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kaleye sürpriz isim

Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.