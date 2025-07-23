Malatya'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 asker yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askeri araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu (28), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan şehidin naaşının işlemlerin ardından yarın sabah memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

Yaralı askerin ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA