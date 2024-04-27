Malatya'da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru ağabeyini öldürdü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru İbrahim E., ağabeyi Mehmet E.'yi silahla vurarak öldürdü.

Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, polis memuru İbrahim E. (42), köyde aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık olan öz ağabeyi Mehmet E. (44) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya girenler iki kardeşi ayırdı. Kavganın yatışmasının üzerinden bir süre sonra ise iddiaya göre polis memuru olan İbrahim E. beylik tabancası ile kavga ettiği ağabeyini kayısı bahçesinin yanındaki yolun ortasında vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatılırken kardeşi tarafından öldürülen Mehmet E.'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Akçadağ ilçesindeki hastane morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı yakalandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken şüpheli İbrahim E., Adıyaman'a kaçtığı sırada güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA