Malatya'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Haberler

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Malatya'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Malatya'da arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Arguvan ilçesi Yukarı Yukarısülmenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Sevilmiş (39) ile A.A.E. (59) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.A.E. tarafından açılan ateş sonucu Hasan Hüseyin Sevilmiş hayatını kaybetti. A.A.E.'nin jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı olayda Hasan Hüseyin Sevilmiş'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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