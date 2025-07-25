Malatya'da Araç Parkı Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Araç Parkı Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir araç parkı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde araç parkı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Elvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araç parkı meselesi yüzünden O.C., N.C. ve T.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, T.D. tarafından silahla açılan ateş sonucu O.C. ile N.C., ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisinin, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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