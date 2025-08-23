Malatya'da Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

Malatya'da Anız Yangını Paniğe Neden Oldu
Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Bereketli Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, kısa sürede büyük bir alana yayılarak paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Yazıhan ilçesi Bereketli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler hızla büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
