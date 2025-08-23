Malatya'da Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Yazıhan ilçesi Bereketli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler hızla büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. - MALATYA