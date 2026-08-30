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Şeker komasına giren hastaya ambulans helikopter yetişti

Şeker komasına giren hastaya ambulans helikopter yetişti
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Malatya'nın Darende ilçesinde şeker komasına giren 58 yaşındaki H.E., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Hastanın tedavisi devam ediyor.

Malatya'da şeker komasına giren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Malatya'nın Darende ilçesinde ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı. Edinilen bilgiye göre, H.E. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Şeker komasına girdiği belirlenen hastaya, ilk müdahale Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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