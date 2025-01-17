Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu'yu bekleyen tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti

Sahte içki zehirlenmelerinde ve ölümlerde korkutan artış
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
CHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı

CHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı

Malatya'da Akrabası Yaşlı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Akrabası Yaşlı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde, İstanbul'dan gelen B.K. adlı zanlı, akrabası 83 yaşındaki Emine Gürbüz'ü bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrasında jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde akrabası yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan ailevi işleri için yakını Emine Gürbüz'ün (83) ikametine gelen B.K., (36) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşlı kadını bıçakla yaraladı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Emine Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak defin edilmek üzere Darende ilçesine götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
img

Kemal Başar'dan Azra Akın isyanı! "Şimdi yollarımız gerçekten ayrıldı"
img

Kurtardığı son penaltı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.