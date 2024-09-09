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Malatya'da Akaryakıt İstasyonunda Drift Yapan Sürücü Yakalandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye 58 bin 877 TL trafik cezası kesildi ve aracı trafikten men edildi.

Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt altıktan sonra drift atan sürücü polisin takibi sonrası yakalandı. Aracı trafikten men edilen sürücüye 58 bin 877 TL trafik cezası kesildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda drift atan Fiat Tofaş marka araç sürücüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu araç sürücüsü kısa sürede yakalandı. Araç sürücüsü A.B. isimli şahsa toplamda 58 bin 877 TL idari para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt malatya trafik Polis

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