Malatya'da Ahır Yangını: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan ahır yangınında 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kelam sokakta bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 10 koyun ile 15 kuzu yanarak telef oldu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA