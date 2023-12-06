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Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına ara verildi

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Deprem bölgesi Malatya'da, ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkım işlemlerine ara verildi. Kentte 10 katın altındaki yapılarda ise yıkım işlemleri devam ediyor.

Deprem bölgesi Malatya'da, ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkım işlemlerine ara verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binalar patlayıcı, diğer yapılar ise iş makineleri ile yıkılıyor. İlk olarak Ağustos ayı içerisinde başlanılan patlayıcı ile yüksek katlı binaların yıkımlarına ara verildiği kentte 10 katın altındaki yapılarda ise yıkım işlemleri sürüyor.

Kentte bugüne kadar 10 ve üzeri katlardaki 60 bloğun patlayıcı ile yıkımlarının gerçekleştirildiğini aktaran, Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, "Malatya ili genelinde kontrollü patlatma ile yıkılacak birçok binada hukuki süreçler devam etmektedir. YİKOB tarafından yasal süreç devam ettiği için müteahhitlere teslim edilememektedir. Bu yüzden 500 adet 10 kat ve üzeri bina yıkılmak için yasal süreci beklemektedir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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