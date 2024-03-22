Malatya'da 9 Konteynerde Klima Çalan Zanlı Tutuklandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 9 ayrı konteynerde klima çalan zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Malet-2 Konteyner kentte meydana gelen 9 ayrı klima hırsızlığı olayı sonrası polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştiren zanlının M.S.U. olduğu belirlendi. Zanlı düzenlenen operasyonla çaldığı klimalarla yakalanırken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA