Malatya'da 83 Yaşındaki Adam Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da 83 Yaşındaki Adam Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu
Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Dağlı, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından iki gündür haber alınamayan Dağlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Malatya'da 83 yaşındaki bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yuvam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Dağlı'dan (83) yaklaşık iki gündür haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek yaşlı adamın evine gitti. Eve giren yakınları, Dağlı'yı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
