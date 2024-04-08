Malatya'da 7 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 7 yaşlarındaki bir çocuk bahçede oyun oynarken su kuyusuna düştü. Ağır yaralan çocuk yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Postacı Sokak içerisindeki evlerinin bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan 7 yaşlarındaki erkek çocuk dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaklaşık 20 dakika süren bir çalışma sonrası çocuk kuyudan çıkarıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulduğu öğrenilirken aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA