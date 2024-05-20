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Malatya'da 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda 5 milyon 410 bin adet makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda 5 milyon 410 bin adet makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tütün ve tütün mamullerini kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Ankara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 839 bin 400 TL olan 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı/mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan araç sürücüsüne 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Makaron Malatya Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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