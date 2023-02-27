Malatya'da 5.6'lık deprem anı kamerada! Evden bir anda çatırtılar yükseldi

Malatya'da ilk bilgilere göre 29 ağır hasarlı binanın yıkımına neden olan 5.6'lık deprem anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında bir evden çatırtılar yükseldiği anlar yer aldı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMLE GELEN ÇATIRDAMA SESLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Depremde ilk bilgilere göre en az 29 yapı yıkıldı. Depremin şiddeti şehirdeki bazı güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir cami ile bir evin güvenlik kamerasında depremle gelen çatırdama sesleri dikkat çekti.

BABA İLE KIZINI ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Depremle çöken 4 katlı ağır hasarlı bir binanın en üst katındaki daireden eşya almaya çıkan baba ile kızını arama çalışması yapıldığı belirtildi.