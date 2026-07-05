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Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ailesinin 4 gün boyunca haber alamadığı 26 yaşındaki A.T., evinde asılı halde ölü bulundu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Tomo Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan A.T. (26), ailesinin bahçede çalışmak üzere ayrılmasının ardından evde kaldı. Yaklaşık 4 gün boyunca bahçede kalan aile, bu süre içerisinde telefonla ulaşamadıkları A.T.'yi kontrol etmek için eve geldi. Eve giren aile fertleri, genci mutfakta asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler olay yerindeki çalışmaları güçlükle yürütürken, yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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