Üye Girişi
Haberler
DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu

 ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

 TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

TSK takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi

Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi

Malatya'da 4 Araçlı Trafik Kazasında İki Yaralı

Malatya'da 4 Araçlı Trafik Kazasında İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada M.H. ve F.E. adlı sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koyunoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.H. idaresindeki 33 ALP 343 plakalı otomobil ile F.E. yönetimindeki 44 AAV 723 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araçlar park halindeki 44 ABP 322 ve 44 LE 572 plakalı araçlara çarptı. Kazada M.H. ve F.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriyeli genç kızdan Türkiye'ye duygusal veda
img

Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
img

Şampiyonluk favorisini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arsenal Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bursaspor Vanspor rövanşı var mı, Bursaspor Van BBSK tek maç mı? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 5 Aralık Perşembe Sivas'ta okul yok mu? S Sport Plus CANLI izle! (ATHLETIC BILBAO REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Athletic Bilbao Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Athletic Bilbao Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayını ne zaman hangi kanalda? Hacıosmanoğlu CANLI izleme linki var mı? Esra Yakut kimdir? Kaybolan Esra Yakut kaç yaşında, nereli? Esra Yakut bulundu mu? Esra Yakut öldü mü, yaşıyor mu? Acun Ilıcalı yayını ne zaman, hangi kanalda konuşuyor? Acun Ilıcalı CANLI izleme linki var mı? Southampton Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Özdilek AVM'de yangın söndü mü, Özdilekpark İstanbul'da SON DURUM ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.