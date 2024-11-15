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Malatya'da 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Market Kamerasında

Malatya'da 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Market Kamerasında
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğündeki depremin anlık etkileri bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında vatandaşların panik içinde dışarı çıkış anları kaydedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar ilçedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin etkisiyle marketin içindeki vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı ve hemen dışarıya koştuğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabah 10.46'da meydana gelen Doğanşehir merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem ilçedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5 saniye süren sarsıntı sonrası kameraya yansıyan görüntülerde marketin içinde alışveriş yapan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşadığı ve hızla dışarıya çıktıkları gözlemlendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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