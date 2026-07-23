Haberler

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da yerin 11.46 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya ve çevre illerde hissedildi. Can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da yerin 11.46 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerde de hissedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık listeyi güncelledi! Lahmacundan çıkana bakın

Bakanlık mide bulandıran listeyi güncelledi! Lahmacundan çıkana bakın
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

Bu kez dönüşü yok! Savaştaki en güçlü kozlarını sahaya sürdüler
Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi

Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

Ülkeyi sarsan göçmen dehşeti! Kadın erkek demeden kurşun yağdırdı
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Öldü denilen isme benzetti, adını seslenince panikle gaza basıp kaçtı
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz