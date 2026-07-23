Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da yerin 11.46 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya ve çevre illerde hissedildi. Can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da yerin 11.46 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerde de hissedildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı