Üye Girişi
Haberler

Malatya'da 360 Bin TL Dolandırıcılık Olayı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da sosyal medyada tanıştığı bir kişi tarafından kredi çekmek bahanesiyle 360 bin TL dolandırılan bir kişinin şikayeti üzerine yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 2 kişi hakkında çalışmalar sürüyor.

Malatya'da bir kişinin sosyal medyada tanıştığı şahıs tarafından 360 bin TL'si dolandırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya'da sosyal medyada tanıştığı Y.K. tarafından kredi çekmek bahanesiyle 360 bin TL dolandırılan Y.G.'nin şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.G.'nin telefonunu almak suretiyle internet bankacılığı üzerinden 360 bin TL'sinin parasının farklı hesaplara aktarıldığı, zanlının ayrıca kredi kullandırma vaadiyle banka hesabından akıllı saat, cep telefonu ve tablet aldıktan sonra bölgeden ayrıldığı, Y.G.nin hesap hareketleri incelendiğinde paranın F.C.A., M.B., U.Ç. ve İ.D. isimli şahıslara havale edildiği, zanlıların parayı aklamak için ise Hekimhan'da dükkan işleten R.G.'yi tehdit ettikleri ve zorla hesaplarını kullandıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri belirlenen zanlılardan M.B., F.C.A.,T.D. ile Y.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan T.D. ve Y.K. tutuklanırken, U.Ç. ve İ.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297 PSG Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 7 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Refah nerede? Refah Sınır Kapısı hangi ülkede? PSG Dortmund ilk maç kaç kaç bitmişti? Borussia Dortmund PSG Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman ZTK? Beşiktaş Ankaragücü maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Ankaragücü maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title