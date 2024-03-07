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Malatya'da 300 Bin TL Değerinde İnşaat Malzemesi Çalındı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Gündüz saatlerinde gerçekleşen olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Gündüz saatlerinde gerçekleşen olay ise saniye saniye kameralara yansıdı .

Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan A.Y.'ye ait bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 650 adet musluk, 60 adet klozet, 80 adet su saati, 8 adet yangın vanası, 200 adet su süzgeci, 50 adet fıskiye takımı ve 400 adet lavabo bataryası çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında zanlıların kimliklerini belirlerken, B.A. (25), D.K. (27) ile M.T.Ö. (23) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gündüz saatlerinde gerçekleşen olay saniye saniye kameralara yansırken, çalındıktan sonra satılan malzemeler ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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