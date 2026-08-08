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Malatya'da Otobüste Ücretsiz Kart Kavgaya Neden Oldu

Malatya'da Otobüste Ücretsiz Kart Kavgaya Neden Oldu
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Malatya'da iki yaşlı yolcu, ücretsiz ulaşım kartı nedeniyle tartışıp kavga etti. Cep telefonuyla kaydedilen anlarda, yolculardan biri diğerine yumruk attı; diğer yolcular araya girerek olayı sonlandırdı.

Malatya'da 2 yaşlı yolcu, tartıştıkları yolcu otobüsünde kavgaya tutuştu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken olayın ücretsiz ulaşım kartı nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Olay, Malatya'da şehir içi halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaş üzeri vatandaşlara tanınan ücretsiz ulaşım kartı nedeniyle 2 yaşlı yolcu arasında tartışma başladı. Otobüste bulunan yaşlı yolculardan birinin diğerine, 'öğrenciler yerine sizin gibilere veriyorlar bu kartı' şeklinde söylemi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı yolculardan biri diğerine yumruk attı, olay karşılıklı kavgaya dönüştü. Kavgaya otobüsteki diğer yolcular müdahale ederek sonlandırdı.

İlginç kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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