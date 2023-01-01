Malatya'da 2 kişiyi öldüren zanlı adliye sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, gece 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.T. ile Kemal Aksüt (23) Ahmet Şentürk (21), Maharetli sokakta karşılaştı. Karşılaşma sonrasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.T.'nin silahında çıkan kurşunların hedefi olan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk yaralanırken, iki şahısta kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin M.T. ile birlikte olaya karıştığı değerlendiren A.Ş.'yi kısa süre yakalayarak gözaltına aldığı olayda emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T. ile A.Ş. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Şentürk Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Malatya'da 2 kişiyi öldüren zanlı adliye sevk edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.