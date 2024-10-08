Malatya'da 12 Firari Zanlı Yakalandı
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla aranan 12 kişi, çeşitli suçlardan gözaltına alındı. Bunlar arasında silahla yağma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi de var.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 12 firari yakalandı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranması bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda aralarında "Silahla Yağma suçundan kesinleşmiş 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan A.B. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan C.C., Ö.D., O.Ö., M.Y., M.K., E.A., S.B., F.T., Y.D. R.B. ve D.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi. - MALATYA