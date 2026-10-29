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Malatya Battalgazi'de posta kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Malatya Battalgazi'de posta kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Malatya Battalgazi'de posta kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Tutoğlu Sokak'ta bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kediyi sıkıştığı yerden çıkardı; apartman sakinleri ekiplere teşekkür etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Tutoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kediyi fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Apartman sakinlere ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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