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Malatya-Adıyaman Yolunda Feci Kaza: 2 Yaralı

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Malatya-Adıyaman kara yolunda kontrolden çıkan tırın neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya-Adıyaman kara yolunda kontrolden çıkan tırın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi sınırlarında yer alan Malatya-Adıyaman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Taner İ. yönetimindeki 71 ACD 407 plakalı çekici ve buna bağlı 71 DZ 152 yarı römork, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken makaslayarak karşı şeride geçti. Bu sırada, karşı yönden gelen ve Yeşilyurt ilçesinde görevli Uzman Çavuş Eyüp Ö.'in kullandığı araç, yarı römorkun arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yoldan çıktı.

Kazada sürücü Eyüp Ö. (35) ve yolcu Gülşen Ö. (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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