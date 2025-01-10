Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle neden görüşmüyor?

İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle neden görüşmüyor?

Malatya-Adıyaman Karayolu'nda Çekici Devrildi, Trafik Aksadı

Malatya-Adıyaman Karayolu'nda Çekici Devrildi, Trafik Aksadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde demir yüklü bir çekicinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ulaşım çift yönlü karşı şeritten sağlanıyor.

Malatya- Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde demir yüklü çekici devrildi. Kaza nedeniyle Adıyaman'dan Malatya'ya gidiş yönü geçici olara trafiğe kapatılırken ulaşım çift yönlü olarak karşı şeritten sağlanıyor.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde sabah saat 09: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Ceylan (32) idaresindeki 31 YD 932 plakalı çekici, Adıyaman'dan Malatya'ya doğru seyrederken, aracın kontrolünü kayboldu. Kazanın ardından çekici ve dorsesi yola devrildi. Kazanın ardından yol, Adıyaman-Malatya istikametine tamamen kapanırken, trafik çift yönlü olarak Malatya-Adıyaman istikametine yönlendirildi. Kazanın sebebi araştırılırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Türkiye'de erkek kalmadı" diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti
img

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
img

Premier Lig devinin teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Roketsan mühendisi ölmeden önce internette 'intihar yöntemleri' araması yapmış

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış

Son Dakika Haberleri

Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Selim İleri kimdir, kaç yaşında öldü? Selim İleri neden vefat etti? AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.