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Makine arızasıyla sürüklenen teknede 2 kişi Çanakkale Boğazı'nda emniyete alındı

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Makine arızasıyla sürüklenen teknede 2 kişi Çanakkale Boğazı'nda emniyete alındı
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Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde 17 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaptanın VTS'ye bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti botu, tekneyi içindeki 2 kişiyle birlikte Eceabat'ta emniyete aldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyetine ait bot ile yedeklenerek Eceabat'ta emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde içinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KEGM-6' botu sevk edildi.

Kurtarma faaliyetleri neticesinde tekne, içerisindeki 2 kişi ile birlikte Eceabat'ta emniyete alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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