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Makas Atarak Trafigi Tehlikeye Düşüren Sürücüye 9 Bin Lira Ceza

Makas Atarak Trafigi Tehlikeye Düşüren Sürücüye 9 Bin Lira Ceza
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Bolu'da D-100 kara yolunda makas atarak trafiği tehlikeye sokan kadın sürücü E.E., sosyal medya üzerinden tespit edilerek 9 bin 267 lira ceza aldı. Tehlikeli sürüş anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü: 9 bin lira ceza yedi

Polis sosyal medyadan tespit etti: Cezayı kesti

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda araçlar arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşüren kadın sürücüyü, sosyal medyadan tespit eden trafik polisleri 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 06 MLH 71 plakalı Mercedes marka otomobilin sürücüsü E.E., D-100 kara yolu üzerinde yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Tehlikeli sürüş anları başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sürücü E.E., sabah saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle E.E.'ye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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