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Esenyurt'ta trafikte makas atan sürücüye 98 bin 719 lira para cezası

Esenyurt'ta trafikte makas atan sürücüye 98 bin 719 lira para cezası
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Esenyurt'ta makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü E.C.Y.'ye 98 bin 719 lira idari para cezası uygulandı, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine el konuldu.

Esenyurt'ta makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 98 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın aracı 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine de el konuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan makas atma görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, görüntülerdeki aracın sürücüsü E.C.Y. tespit edildi. İhlalin Esenyurt'ta gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'makas atmak', 'yakın takip', !saygısızca araç kullanmak' ve 'cam filmi' ihlallerinden toplam 98 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan E.C.Y., adli işlem yapılması amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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