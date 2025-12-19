Makasçıya ceza yağdı

İzmir'in Bornova ilçesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polisin takibine takıldı. Yakalanan sürücüye 17 bin TL'den fazla ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki toplayan trafik ihlali görüntüleri üzerine harekete geçti. Kentin ana arterlerinden olan Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan 35 BZL 142 plakalı otomobilin, ardı ardına tehlikeli şerit değişiklikleri (makas atma) yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydığı belirlendi.

Görüntülerle yüzleşti, suçunu kabul etti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışma neticesinde, aracın sürücüsünün O.G. (40) olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücü, emniyette önüne konulan görüntüler sonrası yaptığı ihlali itiraf etmek zorunda kaldı.

7 ayrı ihlalden ceza

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 7 farklı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 17 bin 573 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan O.G., sağlık kontrolü için ilgili kuruluşa sevk edildi. İdari cezalarla yetinilmeyen olayda, sürücü O.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. - İZMİR