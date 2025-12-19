Haberler

Makasçıya ceza yağdı

Makasçıya ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında yakalandı. Sürücüye 7 ayrı ihlal üzerinden toplam 17 bin 573 TL ceza kesildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polisin takibine takıldı. Yakalanan sürücüye 17 bin TL'den fazla ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki toplayan trafik ihlali görüntüleri üzerine harekete geçti. Kentin ana arterlerinden olan Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan 35 BZL 142 plakalı otomobilin, ardı ardına tehlikeli şerit değişiklikleri (makas atma) yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydığı belirlendi.

Görüntülerle yüzleşti, suçunu kabul etti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışma neticesinde, aracın sürücüsünün O.G. (40) olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücü, emniyette önüne konulan görüntüler sonrası yaptığı ihlali itiraf etmek zorunda kaldı.

7 ayrı ihlalden ceza

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 7 farklı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 17 bin 573 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan O.G., sağlık kontrolü için ilgili kuruluşa sevk edildi. İdari cezalarla yetinilmeyen olayda, sürücü O.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Bakan Tunç açıkladı! Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak

Vatandaş mağdur olurken bankalar artık "Bize ne" diyemeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title